The Antisocial Network: Memes to Mayhem: evolutie van internethaat

In 2001 wordt in Japan 2chan opgericht, een internetplatform waarop gebruikers anoniem op onderwerpen kunnen reageren. Deze nieuwe ontwikkeling wordt in Amerika opgepikt door een nieuwe generatie computerliefhebbers en leidt in 2003 tot de Amerikaanse tegenhanger 4chan. Wie dat platform kent weet dat het sindsdien wordt geassocieerd met massamoordenaars, complottheorieën en andere weerzinwekkendheden. Documentairemakers Giorgio Angelini en Arthur Jones laten in hun documentaire zien hoe fnuikend die anonimiteit uiteindelijk blijkt. Hun film heet niet zonder reden The Antisocial Network: Memes to Mayhem; uit de onschuldig bedoelde memes ontstond uiteindelijk in de echte wereld chaos.