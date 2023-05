The Americans S5 heeft trailer en featurette

Over een paar weken start FX met het vijfde seizoen van The Americans. Bekijk alvast de trailer en een blik achter de schermen.

The Americans speelt zich af tijdens de Koude Oorlog in de jaren tachtig. Keri Russell (Felicity) en Matthew Rhys (Brothers & Sisters) zijn twee Russische spionnen, die samen met zoon Henry (Keidrich Sellati) en dochter Paige (Holly Taylor) in een buitenwijk van Washington D.C. wonen. In het vijfde seizoen twijfelt het koppel of ze Paige wel op moeten nemen in de spionagewereld, terwijl ze Henry nog steeds in het duister laten tasten. Ondertussen krijgt ook hun buurman / FBI-agent Stan (Noah Emmerich) steeds meer verdenkingen. Russell en Rhys kregen vorig jaar voor het eerst Golden Globe-nominaties voor hun acteerwerk in het vierde seizoen, hoewel ze de beeldjes uiteindelijk niet wisten te winnen. Wel won Margo Martindale ( Sneaky Pete ) al twee keer een Emmy voor haar gastrol. Haar personage maakt in het vijfde seizoen opnieuw haar opwachting en ook Frank Langella zal weer in een aantal afleveringen te zien zijn.