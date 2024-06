The Agency: Michael Fassbender gecast in remake van Franse misdaadserie

Acteur Michael Fassbender (The Killer, foto boven) speelt de hoofdrol in The Agency, een door George Clooney geproduceerde misdaadreeks over een CIA-agent (Fassbender) die na een periode van undercovermissies terug wordt geroepen naar zijn hoofdkantoor in Londen. Daar blaast hij een relatie met een oude vlam nieuw leven in en stuit hij op andere dillemma’s die gevolgen kunnen hebben voor zijn carrière. The Agency is een remake van de Franse hitserie Le Bureau (2015-2020). Scenaristen Jezz en John-Henry Butterworth, bekend van Edge of Tomorrow (2014) schreven alle afleveringen. Regisseur Joe Wright (The Woman in the Window) tekende voor de regie. The Agency zal dit najaar vermoedelijk in Nederland te zien zijn bij streamingdienst SkyShowtime.