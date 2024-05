The 8 Show S01E01: weinig enerverende Squid Game-kloon Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 53 keer bekeken • bewaren

Zuid-Koreaanse thrillerreeks over een armlastige jongeman die in een eigenaardig spel belandt is niets nieuws onder de zon.

Squid Game is, zeker in Zuid-Korea, tegenwoordig de standaard als het gaat om dystopische televisiethrillers. The 8 Show borduurt min of meer voort op dit concept, met een hoofdpersoon (Ryu Jun-yeol speelt Bae Jin-su) die plotsklaps terechtkomt in een merkwaardig spel gesitueerd in een appartementencomplex. De serie begint als een soort neo noir, met Jin-su die zich in de voice-over onder miserabele beelden beklaagt over z’n leven. ‘Ik had niet verwacht dat het zover zou komen.’ De jonge Zuid-Koreaan heeft namelijk schulden en overweegt een einde aan zijn leven te maken. Totdat hij een curieuze uitnodiging ontvangt.

De rest laat zich, ook getuige de titel, wel raden. Jin-su komt terecht in een gebouw met meerdere verdiepingen, waar ook zeven andere personen zich bevinden. Iedereen krijgt een nummer en een woning toegewezen en aan de hand van allerlei spelletjes moeten de deelnemers ervoor zorgen dat hun uurloon stijgt. Het pand bestaat uit acht verdiepingen, en wie het penthouse bewoont, verdient het meest. Dat is natuurlijk een metafoor voor de grove en grote klassenongelijkheid in de Zuid-Koreaanse samenleving – die boodschap ligt er weer dik op. Dat is ook het hele idee achter de ‘show’ in The 8 Show: laten zien hoe die ongelijkheid ontstaat en hoe die er op een microniveau uitziet.

Maar meer dan een variant op Squid Game wordt deze serie niet. Ja, de sets ogen verzorgd en het acteerwerk is prima, maar tegelijkertijd schotelen de makers de kijker meer van hetzelfde voor. En dat is ironisch genoeg, gezien het thema van de serie, juist wat kapitalisten steevast proberen te doen – een succesformule herhalen, om makkelijk geld binnen te hengelen.