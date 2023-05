The 100 S4E1-4: meer verwoesting, chaos, en pijn • Netflix , Recensie • 04-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

The 100 worstelt wederom met de balans tussen een impactvol plot en de groei van personages.

Existentiële angst is de motor van een post-apocalyptisch drama. Het gelaagde sf-drama The 100 past in het rijtje van genreshows zoals Battlestar Galactica en Falling Skies, maar plaveit zijn eigen weg. De serie is een adaptatie van de romantrilogie van Kass Morgan.

In The 100 is de aarde na een nucleaire oorlog onbewoonbaar geworden. Op het immens grote ruimtestation The Ark weten de overlevenden zich jaren te redden. Na een lange periode worden 100 jeugddelinquenten teruggestuurd om de verwoeste aarde te verkennen. Als blijkt dat ze niet alleen zijn, ontstaat er een harde strijd om te overleven.

Na een paar tergend langzame eerste afleveringen wisten de schrijvers de spanning en anticipatie toch hoog te houden in het eerste en tweede seizoen met de wereldopbouw, ontwikkeling van de mythologie, en de permanente machtsstrijd tussen de jongeren en de clans van nucleaire overlevenden, de Grounders. De show behandelde thema’s als oorlog, macht, moraal en loyaliteit op een gelaagde manier.

In een post-apocalyptisch drama kan je verwachten dat er in een machtsstrijd doden vallen. Maar de dood van twee karakters, Lexa en Lincoln, in het derde seizoen om andere verhaallijnen en personages voort te stuwen werkte averechts. De impact van het derde seizoen is nog merkbaar in de rommelige en drukke verhaallijnen in de eerste afleveringen van het nieuwe seizoen.

‘Gerechtigheid en wraak zijn niet hetzelfde,’ waarschuwde voormalig Ark-raadslid Marcus Kane, maar wanneer je de dood gewaande krijger Octavia uit een woest kolkende rivier ziet kruipen in de vierde aflevering lijkt het onwaarschijnlijk dat ze die waarschuwing ter harte neemt. De weerbaarheid van de getraumatiseerde personages wordt wederom getest. In het vierde seizoen ligt er nog meer verwoesting, chaos, en pijn op de loer.

The 100 is het sterkst wanneer de aandacht wordt verlegd naar de stille momenten, wanneer je de existentiële angst van de personages voelt tijdens hun tijdgevoelige missies en de drukkende verantwoordelijkheid van de clan-leiders om te overleven op de verwoeste aarde.

Als de schrijvers de balans weten te bewaren tussen het nucleaire plot en de persoonlijke ontwikkeling van de personages die we inmiddels vier seizoenen volgen, dan is The 100 een post-apocalyptische parel.

The 100 S4, wekelijks nieuwe afleveringen op Netflix