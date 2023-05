Tegenlicht: What makes you click? • 21-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Alles wat u op internet doet, wordt ergens opgeslagen. Wat u bekijkt, koopt en waar u zich bevindt als u dat doet. De sporen die u achterlaat, komen op een grote hoop met gegevens van andere internettende wereldburgers terecht en die data zijn een hoop geld waard: als u zoekt naar ‘twee weken zwanger’ kunt u enkele maanden later advertenties verwachten over luiers of een wiegje. Er is een hele bedrijfstak ontstaan rond de verkoop van deze gegevens, met een veilingsysteem dat de data doorverkoopt aan de hoogste bieder. Facebook en Google zijn de absolute grootmachten als het gaat om wereldwijde online spionage. Google houdt niet alleen gebruikers van haar eigen diensten in de gaten, maar vrijwel het hele internet. Ook op kleinere, in het eerste opzicht onschuldig lijkende, websites zoals die van de Bijenkorf en Nu.nl wordt u gevolgd. Koopt u iets bij Zalando of Bol.com? Google en Facebook weten het. De macht van bedrijven is zo groot geworden dat makers van digitale verleidingstechnieken, onder wie voormalige Google-medewerkers, vragen om beperking van hun eigen macht en mogelijkheden en zelfs pleiten voor het instellen van een ethische code. In Tegenlicht: What makes you click? krijgt u een beeld van de grote hoeveelheid informatie die u als internetgebruiker achterlaat, hoe deze informatie verzameld wordt en wat er met deze kennis gedaan wordt.

Tegenlicht: What makes you click?, zondag, NPO 2, 21:05 uur