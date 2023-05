Teen Wolf-duo verfilmt The War of the Worlds

MTV komt met een tv-serie gebaseerd op The War of the Worlds. Jeff Davis en Andrew Cochran mogen het klassieke verhaal van H.G. Wells in een modern jasje steken.

Cochran en Davis werkten al eerder aan het door Davis bedachte Teen Wolf , dat eveneens te zien was op MTV. De verfilming is een passieproject van producent Josh Barry, die een speciale connectie heeft met het materiaal. Zijn grootvader Gene Barry speelde namelijk de hoofdrol in de allereerste bioscoopverfilming van The War of The Worlds uit 1953. Het boek uit 1897 werd door de jaren heen echter nog veel vaker verfilmd, zo ook in 2005 door Steven Spielberg . In die versie kreeg Tom Cruise te maken met een buitenaardse invasie. De meest legendarische adaptatie van The War of the Worlds stamt echter uit de jaren 30, toen Orson Welles het verhaal voordroeg als hoorspel op de radio. Het hoorspel bestond uit verschillende fictieve nieuwsberichten die zo echt leken, dat een groot deel van de luisteraars daadwerkelijk in paniek raakte.