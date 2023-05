Ted Danson terug voor Curb Your Enthusiasm S9

Ted Danson voegt zich bij de cast van Curb Your Enthusiam. Hij zal samen met zijn vrouw Mary Steenburgen terugkeren voor het negende seizoen.

Danson en Steenburgen maken al vanaf het eerste seizoen deel uit van de serie, al waren ze nooit vaste castleden. Danson was te zien in 13 van de 80 afleveringen. Steenburgen dook op in 5 afleveringen. Het stel voegt zich bij Jeff Garlin, Cheryl Hines en Susie Essman, die net als hoofdrolspeler Larry David weer allemaal deel uitmaken van de vaste cast. Voor Danson en Hines was nog even puzzelen met de agenda’s, omdat Danson een vaste rol heeft in The Good Place , terwijl Hines te zien is in Son of Zorn . De productie van beide nieuwe komedies is inmiddels echter afgerond. Steenburgen en Garlin zijn momenteel te zien in respectievelijk The Last Man on Earth en The Goldbergs. Garlin heeft zelfs een aparte clausule in zijn Goldbergs-contract op laten nemen, zodat hij altijd tijd vrij mag maken voor afleveringen van Curb Your Enthusiasm.