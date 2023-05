Teaser voor Godzilla: Planet of the Monsters • Nieuws • 18-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Godzilla komt naar Netflix in een nieuwe animatiefilm die eind dit jaar bij de VOD-dienst verschijnt.

Godzilla: Planet of the Monsters is afkomstig van de Japanse productiestudio Toho, waar het filmmonster in de jaren vijftig bedacht werd. Planet of the Monsters wordt de eerste animatiefilm uit de franchise en moet een trilogie inluiden. Het verhaal speelt zich af in het jaar 2048. Gigantische monsters hebben de aarde onbewoonbaar gemaakt en de mensheid trekt noodgedwongen de ruimte in. Wanneer er geen alternatieve planeet wordt gevonden, wordt er een missie opgezet om toch weer terug te reizen en een allerlaatste strijd met de monsters aan te gaan. Eenmaal terug, blijkt dat er op aarde 20.000 jaar verstreken is. En inmiddels staat Godzilla bovenaan de voedselketen. Planet of The Monsters verschijnt 17 november in de Japanse bioscopen en debuteert diezelfde dag ook wereldwijd op Netflix.

Overigens verschijnt er in 2019 een nieuwe (Amerikaanse) live-action film van Godzilla in de bioscoop. Daarin zal actrice Millie Bobby Brown (Eleven in Stranger Things ) te zien zijn.