Teaser en premièredatum voor Game of Thrones S7

Liam Cunningham gaf onlangs al aan dat het zevende seizoen van Game of Thrones in juli zou beginnen en HBO maakt het nu officieel. De serie gaat op 16 juli weer van start.

De voorgaande seizoenen van Game of Thrones gingen telkens in maart of april in première, maar door een latere productiestart debuteert de eerste aflevering van seizoen 7 pas in juli. We moeten het vanaf nu ook doen met minder afleveringen, want bedenkers David Benioff en D.B. Weiss lieten eerder weten dat er in totaal nog 13 afleveringen van de serie gaan komen. Aangezien het zevende seizoen bestaat uit 7 afleveringen, zouden er zo nog 6 overblijven voor het uiteindelijk laatste seizoen. Aan het einde van het zesde seizoen van Game of Thrones zagen we hoe Daenerys (Emilia Clarke) samen met haar draken en haar leger koers zette richting Westeros, waar Cersei (Lena Headey) aan de macht is gekomen. Ondertussen trekken ook de White Walkers richting het zuiden, terwijl Olenna Tyrell (Diana Rigg) een verbond lijkt te sluiten met Varys (Conleth Hill) en Ellaria (Indira Varma), om zo wraak te kunnen nemen op Cersei.

Er is nog weinig bekend over het nieuwe seizoen, hoewel acteur Jim Broadbent onlangs al het één en ander verklapte over zijn aankomende gastrol . Bekijk hieronder de eerste teaser voor seizoen 7, waarin overigens nog geen nieuwe beelden te zien zijn. Hoewel Game of Thrones in 2018 ten einde zal komen, is schrijver George R.R. Martin al met HBO in gesprek over mogelijke spin-offs en prequels.

