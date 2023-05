TBS bestelt komedie met Tracy Morgan • Nieuws • 18-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Tracy Morgan komt definitief terug naar televisie. Zender TBS bestelt een compleet seizoen van een nog titelloze komedie met hem in de hoofdrol.

Net als in 30 Rock speelt Morgan weer een personage genaamd Tracy. Deze Tracy komt na vijftien jaar vervroegd vrij uit de gevangenis, waarna hij ontdekt dat hij de vader is van een tweeling. Zijn vriendin is echter inmiddels getrouwd met een rijke blanke man, die helpt met de opvoeding. Het project werd bedacht door Jordan Peele (Key & Peele) en John Carcieri ( Vice Principals ). Eerst zou FX een pilot gaan produceren, maar vorige maand besloot de zender het project toch weer vrij te geven. Verschillende netwerken toonden interesse, maar uiteindelijk ging het tussen TBS en Comedy Central, waarbij TBS aan het langste eind trok. De zender zal in totaal tien afleveringen gaan maken. ‘Tracy en Jordan zijn momenteel twee van de meest gewilde komieken,’ liet TBS weten in een verklaring. ‘Hun nieuwe show bevat alle hilariteit die je als kijker van dit duo zou verwachten.’

Tracy Morgan was acht seizoenen lang een castlid van Saturday Night Live op NBC. Een paar jaar later herenigde hij met SNL-producent Lorne Michaels voor het door Tina Fey bedachte 30 Rock. In 2014 raakte Jordan zwaar gewond bij een auto-ongeluk, waarbij zijn goede vriend James McNair om het leven kwam. Na een lange revalidatie gaat het weer beter met de komiek, die vorig jaar ook weer een aflevering van SNL presenteerde.