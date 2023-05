Taylor Kitsch en Michael Shannon samen in Waco • Nieuws • 31-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Taylor Kitsch ( John Carter ) en Michael Shannon ( Man of Steel ) krijgen de hoofdrollen in Waco. De titel van het waargebeurde drama verwijst naar de plaats in Texas, waar ooit het hoofdkwartier van de religieuze sekte van de Branch Davidians stond.

Taylor Kitsch zal gestalte geven aan David Koresh, de zelfbenoemde leider van de sekte. In 1993 raakte Koresh verwikkeld in een privé-oorlog met de ATF. De overheidsinstantie wilde hem arresteren op verdenking van illegaal wapenbezit. Koresh gaf zich echter niet zomaar over en de arrestatie veranderde in een 51 dagen durende belegering, waarbij verschillende agenten en sekteleden om het leven kwamen. Shannon zal te zien zijn als FBI-agent Gary Noesner, die uiteindelijk door de ATF werd ingeschakeld als onderhandelaar. De serie wordt gebaseerd op twee boeken; eentje van Noesner en eentje van David Thibodeau. Thibodeau was 1 van de 9 sekteleden die de belegering uiteindelijk overleefde.

De boeken zullen tot serie worden bewerkt door John Erick Dowdle en Drew Dowdle. De twee broers zijn vooral bekend van horrorfilms als Quarantine en As Above, So Below. John Erick Dowdle – die eerder ook het door M. Night Shyamalan geschreven Devil verfilmde – zal tevens aantreden als regisseur. Michael Shannon was eerder op televisie te zien in Boardwalk Empire. Taylor Kitsch dook niet zo lang geleden nog op in het tweede seizoen van True Detective