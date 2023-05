De Tanners zijn terug in Fuller House S2 trailer • Nieuws • 02-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Op 9 december lanceert Netflix het tweede seizoen van Fuller House. Bekijk de Tanners en de Gibblers in de nieuwe trailer voor de sitcom.

De doorstart van Full House volgt de inmiddels volwassen D.J. Tanner (Candace Cameron Bure), die als alleenstaande moeder zorgt voor haar twee kinderen en een nieuwe baby. Ze krijgt hulp van haar zus Stephanie (Jodie Sweetin) en haar jeugdvriendin Kimmy Gibbler (Andrea Barber). Beide vrouwen komen bij D.J. in huis wonen, waarbij Kimmy ook haar eigen tienerdochter meeneemt. De serie bevat tevens gastrollen van Bob Saget, John Stamos, Lori Loughlin en Dave Coulier. Zij waren vroeger vaste castleden van Full House, dat momenteel in zijn geheel te streamen is op Netflix. Alleen Ashley en Mary-Kate Olsen – die in Full House gestalte gaven aan de piepjonge Michelle – keerden niet terug. Het tweede seizoen van Fuller House bevat 13 nieuwe afleveringen.

Het eerste seizoen van Fuller House kreeg weinig goede recensies, maar werd toch een groot succes. De show is naar verluidt één van best bekeken series op Netflix, hoewel de streamingdienst nog altijd geen officiële kijkcijfers vrijgeeft.