Take the 10: middelmatig

Twee jonge gasten komen op een dag in de problemen. Wat waarschijnlijk een flitsende, grappige film hadden moeten opleveren, is helaas een pijnlijk geheel.

De door Tony Revolori (Zero, de lobby boy uit The Grand Budapest Hotel ) en Josh Peck gespeelde Chris en Chester zijn vrienden die beiden werkzaam zijn in een supermarkt. Chester heeft als grote droom naar Brazilië gaan, maar raakt bij toeval betrokken bij een drive-by shooting als hij z’n auto probeert te verkopen. Chris op zijn beurt jat concertkaartjes en drugs van een crimineel, die hem vervolgens natuurlijk achterna zit. Het wordt een memorabele dag voor de twee vrienden, maar een ervaring om snel te vergeten voor de kijker.

Dit is een speelfilmdebuut en wellicht moeten we dat als verzachtende omstandigheid zien. Want er zijn in de 80 minuten dat de film duurt weinig lichtpuntjes te ontwaren. Dat is pijnlijk voor Chester Tam, die niet alleen het scenario schreef, maar ook de regie voor z’n rekening nam. Hiernaast speelt hij ook nog eens Jay, een crimineel met tattoos en een mond vol gouden tanden. Jay blijkt niet zomaar een gangsta, maar een die worstelt met z’n seksualiteit. Hilarisch!

In Take the 10 is de tijdlijn wat door elkaar gehusseld, er worden door de personages volop popculturele referenties gemaakt, en het verhaal is opgedeeld in willekeurig aanvoelende hoofdstukken. Het doel was waarschijnlijk iets wat in de buurt van Go of Pulp Fiction had moeten komen, maar het wordt nergens cool, flitsend, of zelfs maar grappig of origineel. De situaties zijn sleets, de dialogen middelmatig. Revolori kan bogen op een sympathieke uitstraling, maar Peck is – bij gebrek aan een betere omschrijving – slecht te pruimen. Solide bijrolacteurs als Kevin Corrigan, Jordan Rock ( Love ) of Fred Armisen ( Saturday Night Live ) kunnen hieraan helaas weinig veranderen.

Take the 10, vanaf 20 januari te zien op Netflix