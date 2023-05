Taboo S01: kannibalisme, voodoo en incest • Videoland , Serie , Recensie • 30-06-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Tom Hardy is co-scenarioschrijver en hoofdrolspeler van mysteriethriller-serie Taboo, en speelt de haast onmenselijke antiheld in de eerste acht afleveringen.

Taboo speelt zich af in Londen in het jaar 1814, ten tijde van de oorlog tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De gehavende avonturier James Keziah Delaney (Tom Hardy) keert terug naar Londen als hij hoort dat zijn vader, en eigenaar van het familiehandelsbedrijf Delaney, is overleden. Voor zijn terugkomst verbleef hij tien jaar in Afrika, waar hij een ander mens is geworden. Als erfgenaam van de handelsmacht en de handelspost Nootka Sound probeert hij in Londen zijn handelsimperium voort te zetten. James leert als snel dat er kapers op de kust zijn, en dat onder andere Sir Stuart Strange (Jonathan Pryce), van de Britse Oost-Indische Compagnie, uit is op de handelstroef die Nootka Sound heet. Daarnaast probeert hij er ook achter te komen wat voor mensen zijn ouders waren. De familie Delaney is namelijk een ongelukkig gezelschap: vader was een louche zakenman, moeder was een Indiaanse vrouw die van haar stam is gestolen en zich bezighield met voodoo, en James’ complexe relatie met zijn halfzus Zilpha Geary (Oona Chaplin) kan als incestueus bestempeld worden.

De titel Taboo kan in verband gebracht worden met de, aan historische context gebonden, taboeonderwerpen die door de plot zijn verweven, zoals de kannibalistische trekjes van Hardy die hem afstotelijk en beestachtig over laten komen. Daarnaast gaat zijn plan om zijn halfzus voor hem te winnen gepaard met voodoo en seksuele intimidatie en is er sprake van een eigenzinnig gezelschap mollys: homoseksuele mannen die zich als vrouwen voordoen.

Tom Hardy heeft als een van de bedenkers van de serie en als acteur veel invloed gehad op de plot van het eerste seizoen. Zijn acteerprestatie maakt hem dan ook het zwaargewicht van de serie, maar desalniettemin is zijn interactie met Jessie Buckley, Oona Chaplin en Jonathan Pryce essentieel voor het contrast tussen de koelbloedige Hardy en de menselijke tegenspelers. Liefhebbers van de gothic-horrorserie Penny Dreadful zullen Taboo zeker kunnen waarderen, vanwege de overeenkomende laag waarin het occulte en bovennatuurlijke aan bod komen: voodoo, duivelsuitdrijvingen en raadselachtige visioenen. Alleen blijft het verhaal van Taboo meer met beide benen op de grond staan, omdat het bovennatuurlijke aspect wordt beperkt tot de invloeden van de Indiaanse roots van James Delaney.

P.S.: Het scheldwoord ‘fuck’ is ook zeker geen taboe in de serie. Het wordt namelijk 29 keer gezegd, met als grootgebruikers Tom Hardy en Jonathan Pryce.

Taboo S01, vanaf 30 juni bij Videoland