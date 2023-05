Taboo debuteert op 7 januari bij de BBC • Nieuws • 16-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De BBC heeft de premièredatum van Taboo bekend gemaakt. Op 7 januari 2017 gaat de achtdelige miniserie van en met Tom Hardy van start op BBC One.

In Taboo speelt Hardy een doodgewaande avonturier, die in 1814 na het overlijden van zijn vader vanuit de Afrikaanse wildernis terugkeert naar Engeland. Eenmaal thuis wil hij diens ruilhandel overnemen, maar dat blijkt een stuk gevaarlijker dan gedacht. Hardy heeft de miniserie zelf bedacht en geschreven, in samenwerking met zijn vader Chips Hardy. Door rollen in onder meer The Dark Knight Rises, Mad Max: Fury Road en The Revenant is acteur inmiddels een bekende naam in de filmwereld, maar ook op tv is hij af en toe te zien in het misdaaddrama Peaky Blinders, dat bij ons beschikbaar is op Netflix. Ook Steven Knight – de bedenker van Peaky Blinders – had een handje in de creatie van Taboo en treedt aan als producent. Knight werkte ook eerder met Hardy aan de film Locke. De serie heeft verder bijrollen voor Jonathan Pryce (Brazil), Oona Chaplin (Game of Thrones), Stephen Graham (Boardwalk Empire) en Michael Kelly (House of Cards).

Ridley Scott is achter de schermen eveneens betrokken als producent. De serie zal in Amerika worden uitgezonden op FX, waar hij op 10 januari van start gaat. Bekijk hieronder de eerder verschenen trailer en een nieuwe promo.