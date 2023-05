Sylvester Stallone komt met Ultimate Beastmaster • Nieuws • 20-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na The Contender op NBC brengt Sylvester Stallone zijn nieuwe reality-show naar Netflix. Bekijk een eerste promofilmpje.

In Ultimate Beastmaster strijden 108 uitdagers uit zes verschillende landen in de fysiek zwaarste competitie ter wereld. De deelnemers zijn afkomstig uit de Verenigde Staten, Mexico, Zuid-Korea, Brazilië, Japan en Duitsland. In elke aflevering zullen 12 deelnemers – twee uit elk van de deelnemende landen – zich begeven op een loodzware hindernisbaan. Aan het einde wordt één van hen gekroond tot Beastmaster en de in totaal negen winnaars zullen vervolgens in de tiende aflevering strijden om de titel Ultimate Beastmaster. Brooklyn Nine-Nine acteur Terry Crews zal de Amerikaanse versie van de serie presenteren. Crews was samen met Stallone, die onlangs een positie in de regering van Trump langs zich neerlegde, te zien in de Expendables -films. De Rocky -acteur krijgt binnenkort tevens de hoofdrol in de misdaadserie Omerta , geregisseerd door Antoine Fuqua ( Training Day ) en gebaseerd op het boek van Godfather -auteur Mario Puzo.

Alle afleveringen van Ultimate Beastmaster zijn vanaf 24 februari te streamen op Netflix. Bekijk hieronder een eerste promo waarin Sylvester Stallone alvast wat van de hindernisbaan laat zien.