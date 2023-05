Syfy’s The Expanse komt in Nederland naar Netflix • 12-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix heeft beslag gelegd op de internationale uitzendrechten van The Expanse. Het eerste seizoen van het ambitieuze sciencefictiondrama was in Amerika te zien op Syfy.

The Expanse speelt zich af in een verre toekomst, waarin de mensheid ons zonnestelsel heeft gekoloniseerd. De harde detective Joe Miller krijgt van zijn superieuren de opdracht een verdwenen vrouw op te sporen. Samen met een uit de gratie geraakte ruimtekapitein en een medewerkster van de VN, komt hij op het spoor van een gigantische samenzwering. Alle 10 de afleveringen van het eerste seizoen zullen op 3 november wereldwijd – behalve in Noord-Amerika – beschikbaar worden gesteld op Netflix. The Expanse is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van James S.A. Corey. De adaptatie werd gedaan door Mark Fergus en Hawk Ostby, de voor een Oscar genomineerde scenaristen van Children of Men.

De hoofdrollen worden gespeeld door Thomas Jane (Hung), Steven Strait (Magic City) en Shohreh Aghdashloo (House of Saddam). Verder waren ook Jared Harris (Mad Men), Chad Coleman (The Wire) en Jonathan Banks (Better Call Saul) te zien in het eerste seizoen. Overigens heeft Netflix ook de uitzendrechten van het aankomende tweede seizoen, dat bestaat uit 13 afleveringen en in de loop van 2017 zal verschijnen bij de streamingdienst.