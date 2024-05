Sweet Tooth: trailer voor derde en laatste seizoen van Netflix-serie

Het derde seizoen van de post-apocalyptische fantasyserie Sweet Tooth is vanaf donderdag 6 juni te zien op Netflix. In de slotreeks gaan Gus (Christian Convery), Jepperd (Nonso Anozie), Becky (Stefania LaVie Owen) en Wendy (Naledi Murray) in Alaska op zoek naar de moeder van Gus (Amy Seimetz). Onderweg worden ze vergezeld door Dr. Singh (Adeel Akhtar), terwijl ze ook te maken krijgen met een nieuwe bedreiging in de vorm van Helen Zhang (Rosalind Chao), haar dochter Rosie (Kelly Marie Tran) en de Wolf Boys, die een wereld zonder hybrides willen bewerkstelligen. De reeks bestaat net als de vorige seizoenen uit acht afleveringen. Volgens showrunner Jim Mickle (Hap and Leonard) wilde hij het verhaal van Sweet Tooth, dat gebaseerd is op de stripboeken van Jeff Lemire, al vanaf het begin in drie seizoenen vertellen. Mickle produceert de verfilming samen met acteur Robert Downey Jr. en diens vrouw en productiepartner Susan Downey.