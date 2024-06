Sweet Tooth S03E01-02: zal hertenjongen Gus de wereld redden? Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Het einde van het post-apocalyptische sprookje komt in zicht.

Alle wegen leiden naar Alaska in het derde – en laatste – seizoen van Sweet Tooth, een post-apocalyptisch sprookje waarin plotseling alle mensenbaby’s als hybride worden geboren: deels mens, deels dier. Rond diezelfde tijd raast er een mysterieus virus, genaamd The Sick/De Ziekte, over de wereld rond, die dodelijk is voor alle mensen, behalve de hybrides. Toch blijven wetenschappers, zoals dokter Singh (Adeel Akhtar, Sherwood), koppig zoeken naar een medicijn. Een belangrijke aanwijzing lijkt zich in Alaska te bevinden, de plek waar De Ziekte voor het eerst de kop op stak; een andere bij de jonge Gus (Christian Convery), de allereerste hybride-baby. En laat Gus nu ook net met zijn vrienden Jepperd (Nonso Anozie), Wendy (Naledi Murray) en Bear (Stefania LaVie Owen) op weg zijn naar Alaska, op zoek naar Birdie (Amy Seimetz), zijn (pleeg)moeder.

De eerste twee seizoenen van de serie kabbelden al gemoedelijk voort, en ook seizoen drie gaat verder op dezelfde voet, met een paar nieuwe gezichten (waaronder Cara Gee, The Expanse) en een hoop oude bekenden. Het kijkt allemaal lekker weg, maar mist toch net de wat scherpere randjes van de originele graphic novel van Jeff Lemire. Zo is het moeilijk voor te stellen waarom de hybride kinderen de ‘normale’ mensen zo met afschuw vervullen, wanneer ze er zo snoezig en knuffelbaar uitzien als Wendy (half biggetje) en Gus (half hert).

© Matt Klitscher / Netflix

Ook hebben de eerste twee afleveringen wat last van lui schrijverschap, met minicrises die bijna net zo snel worden opgelost als dat ze opkomen. Jepperd: 'Ik ben moedeloos, krakkemikkig en moe, ik kan niet met jullie mee naar Alaska.' Gus: 'Maar we hebben je nodig!' Jepperd: 'Oké, ik ga mee!' Van de oude garde weten we inmiddels wel wat we kunnen verwachten. Maar misschien dat Kelly Marie Tran (Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi) als de dochter van de meedogenloze Mevrouw Zhang, die alle ‘aberraties’ koste wat kost uitgeroeid wil zien, ons nog kan verrassen?