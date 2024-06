SWAT: zevende seizoen gaat in juni van start bij Veronica

Het drama van Shawn Ryan (The Night Agent, The Shield) volgt een speciale politie-eenheid in Los Angeles onder leiding van Hondo Harrelson (Shemar Moore).

Het zevende seizoen van S.W.A.T. gaat zondag 9 juni in première bij Veronica, waar dan direct de eerste drie afleveringen te zien zijn. De actieserie draait om ex-marinier Daniel 'Hondo' Harrelson (Shemar Moore uit Criminal Minds), die de leiding krijgt over een politie-eenheid die opereert in de straten van Los Angeles waar hij opgroeide. Het zevende seizoen is met 13 afleveringen wel een wat korter seizoen. In de première van de reeks escorteert het team een gevangene van Mexico naar de Verenigde Staten, maar ontstaan er complicaties wanneer een oude getuige die bij de zaak betrokken is in gevaar komt. S.W.A.T. werd oorspronkelijk na het zesde seizoen gecanceld, maar daarna opnieuw tot leven gewekt voor een zevende seizoen. Vervolgens zou het zevende seizoen het slotseizoen worden, maar ook die beslissing werd teruggedraaid: er wordt nu gewerkt aan een achtste en laatste seizoen. Op Netflix zijn de eerste vier seizoenen beschikbaar en wordt de vijfde reeks binnenkort toegevoegd.