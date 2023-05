Suspects S1E1: (vooralsnog) geslaagde improvisatie-whodunit • TV , Recensie • 12-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Het nieuwe project van RTL’s videoland is een remake van Suspects, waarbij de personages zich grotendeels improviserend door een script worstelen. Slechts een enkele keer wreekt dat concept zich.

Suspects is grotendeels geïmproviseerd drama: de acteurs krijgen vooraf de grote lijnen van het plot mee, en moeten de dialogen al improviserend uitwerken. Een werkwijze die aardige besparing voor de commerciële zender zou kunnen opleveren: met improvisatiedrama hoeft geen scenarioschrijver aan de slag met de dialogen. Maar als je het goed wil doen, moeten de acteurs zich wel extreem goed voorbereiden op alles wat kán gebeuren; ze moeten snappen hoe hun personage zal reageren in situaties die zich tijdens het filmen misschien helemaal niet voordoen – het is immers improvisatie en situaties kunnen alle kanten op vliegen. En dat kost voorbereidingstijd.

Het is dan ook de vraag wat we als kijker aan dat geïmproviseer in Suspects hebben. Personages weten niet wat komen gaat, hoe een ander zich gaat gedragen of wat hij zal zeggen – net als in het echte leven, ja. Dus als Dragan Bakema uit zijn slof schiet in de eerste aflevering, is dat ook écht bedreigend en explosief, óók voor tegenspeler Jeroen Spitzenberger – en dus goed voor de geloofwaardigheid. Maar als personages zich details moeten herinneren van hetgeen de vorige dag gebeurde, en dat er niet helemaal soepel uitkomt, vragen we ons toch onherroepelijk af: komt dat omdat de acteur improviseert, of omdat het personage improviseert – dus als het personage liegt? De wetenschap dat de acteurs ter plekke hun tekst verzinnen, maakt van ons, kijkers naar een vermissingszaak (er wordt een klein meisje vermist in de eerste aflevering), kijkers naar tv-drama. We blijven meta-toeschouwers die naar acteurs kijken – hoe goed ze het ook doen.

Gelukkig zijn deze momenten schaars, omdat de gastacteurs bij de eerste aflevering (Georgina Verbaan, Dragan Bakema) het talent hebben om geloofwaardig te improviseren; Videoland is natuurlijk ook niet gek en start de reeks met een geweldige cast. Het is te hopen dat de personages in de rest van de serie, met andere gastacteurs, ook zo overeind blijven. Als dat zo is, dan ontstaat hier iets bijzonders. Lukt dat niet, dan vliegt het concept uit de bocht – zoals ook de kritiek op het Britse origineel luidde. En dan zit er voor Videoland maar één ding op: een goede scenarioschrijver inhuren.

Suspects S1E1, 12 maart, RTL4, 21:00 uur. De rest van het eerste seizoen is te volgen via Videoland