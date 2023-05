Susan Sarandon gecast in Ray Donovan S5

Na Feud scoort Susan Sarandon alweer een rol op televisie. De Oscarwinnares (voor Dead Man Walking) zal straks te zien zijn in het vijfde seizoen van Ray Donovan op Showtime.

Sarandon zal in de dramaserie gestalte geven aan Samantha Winslow, het hoofd van een grote filmstudio in Hollywood. Het personage wordt omschreven als een sterke vrouw, die niet over zich heen laat lopen. Haar gastrol is niet iets eenmaligs, ze zal gedurende het gehele vijfde seizoen te zien zijn. In Ray Donovan geeft Liev Schreiber gestalte aan de gelijknamige 'fixer', iemand die zonder vragen te stellen problemen oplost voor de rijken in Los Angeles. Hij heeft echter meer moeite met het oplossen van de problemen van zijn eigen familie, voornamelijk veroorzaakt door zijn criminele vader Mickey, gespeeld door Jon Voight. Andere rollen in Ray Donovan zijn er voor Paula Malcomson (Deadwood) als zijn vrouw Abby en Dash Mihok, Eddie Marsan en Pooch Hall als zijn (half)broers. Verder zijn Steven Bauer (Scarface) en Katherine Moennig (The L Word) te zien als zijn twee werknemers. Het vijfde seizoen moet komende zomer van start gaan.

Susan Sarandon speelde in het verleden gastrollen in series als Rescue Me en The Big C. Momenteel is ze op FX te zien in het op feiten gebaseerde Feud. In die dramaserie geeft ze juist gestalte aan een actrice, terwijl Stanley Tucci daarin te zien is als de baas van een Hollywood-studio. Lees ook onze recensie van de start van Feud