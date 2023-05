Surfsters uit Blue Crush komen naar televisie • Nieuws • 12-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na een straight-to-dvd sequel krijgt Blue Crush nu een vervolg op het kleine scherm. ABC werkt aan een tv-versie van de populaire surffilm.

Kate Bosworth ( Superman Returns ), Michelle Rodriguez ( Avatar ) en surfster Sanoe Lake speelden destijds de hoofdrollen in de filmversie. Ze waren te zien als beste vriendinnen, die dagelijks samen surfen aan de befaamde North Shore-kustlijn in Hawaï. Blue Crush werd geschreven door Lizzy Weiss en Jonh Stockwell, die het verhaal baseerden op een artikel uit het tijdschrift Outside. Weiss zal ook de tv-serie op papier zetten en aantreden als producent. De scenariste is momenteel verantwoordelijk voor de serie Switched at Birth , dat eveneens te zien is op ABC. Achter de schermen keert nog een producent van de originele film terug voor de tv-variant; Brian Grazer ( 24 , Lie to Me , Friday Night Lights ) produceert de serie via zijn productiebedrijf Imagine Entertainment.

Blue Crush is na Enemy of the State de tweede film die door ABC wordt voorzien van een nieuwe variant op televisie. Bekijk hieronder de filmtrailer.