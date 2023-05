Supernatural spin-off breidt cast uit

Kim Rhodes krijgt gezelschap van een aantal bekende gezichten uit Supernatural in de spin-off Wayward Sisters.

De zusters waar de titel naar verwijst zullen in een aflevering van het dertiende seizoen van Supernatural geïntroduceerd worden. De terugkeer van Rhodes als sheriff Jody Mills was al bevestigd. In de aflevering (en later dus hopelijk serie) zal ze het samen met een aantal jonge vrouwen die door een bovennatuurlijke tragedie weeskinderen zijn geworden opnemen tegen het kwaad. Mills krijg extra hulp van een aantal oude bekenden. Zo komt Briana Buckmaster terug als sheriff (en goede vriendin) Donna Hanscum. Daarnaast zijn Katherine Ramdeen en Kathryn Newton opnieuw te zien als Alex Jones en Claire Novak, twee vrouwen die onder de zorg van Mills staan. Tot slot werd Clarke Backo ( Designated Survivor ) aan de cast toegevoegd als een nieuw personage in de groep van Mills.