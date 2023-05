Supergirl rekruteert Teri Hatcher voor gastrol • Nieuws • 02-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Supergirl treft een voormalige Lois Lane. Teri Hatcher (Desperate Housewives) krijgt een gastrol in de serie op The CW.

Hatcher was in de jaren 90 vier seizoenen lang te zien als Lois Lane, het liefje van Clark Kent / Superman, in Lois & Clark : The New Adventures of Superman. De actrice zal in het tweede seizoen van Supergirl , dat vorige maand van start ging op The CW, te zien zijn in meerdere afleveringen. Haar exacte rol is nog niet bekend gemaakt, maar volgens de producenten gaat ze in het huidige seizoen gestalte geven aan de grote tegenstander van Supergirl. ‘Ik wil alle andere geweldige actrices die de rol speelden niet tekort doen, maar Hatcher is voor mij de beste Lois Lane ooit’, vertelt Supergirl -producent Andrew Kreisberg. ‘Het feit dat ze nu als een compleet ander personage terugkeert naar de wereld van DC-comics is fantastisch.’ Naast Lois & Clark en Desperate Housewives is Hatcher tevens bekend van The Odd Couple , een komische serie met Matthew Perry en Thomas Lennon, die momenteel te zien is op CBS.

Supergirl werd onlangs verlengd met een derde seizoen. Volgende maand krijgt de serie tevens een muzikale cross-over met The Flash , waar onder meer Benj Pasek en Justin Paul ( La La Land ) muziek voor schreven.