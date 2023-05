Super Bowl-spotjes voor The Handmaid’s Tale en Genuis

Dit weekend vindt in Amerika de Super Bowl plaats. De reclames voor The Handmaid’s Tale en Genius zijn al online te vinden.

Elk jaar worden er gigantische bedragen betaald voor zendtijd tijdens de pauzes van het enorm goed bekeken sportevenement. Streamingdienst Hulu pakt uit met een spotje voor hun nieuwe serie The Handmaid’s Tale . De boekverfilming speelt zich af in een verwoeste toekomstwereld, waar mannen de dienst uitmaken en vrouwen zijn gedegradeerd tot slaven. Rollen zijn er voor Elisabeth Moss (Mad Men) en Alexis Bledel ( Gilmore Girls ). The Handmaid’s Tale gaat op 26 april in première. Het tweede spotje is afkomstig van National Geographic en wordt straks gebruikt om hun eerste gescripte dramaserie Genius te promoten. Genius gaat over het leven van Albert Einstein, gespeeld door Geoffrey Rush. In het komische spotje speelt Einstein een nummer van Lady Gaga op viool, omdat de zangeres straks de muziek tijdens de half time-show van de Super Bowl verzorgt. Genius gaat op 25 april in première.