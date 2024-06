Supacell: trailer en datum voor Britse scifi-serie van Netflix

Na een aantal projecten op YouTube - waaronder Blue Story, dat later bewerkt werd tot een BAFTA-winnende film - mocht Rapman voor Netflix aan de slag met een serie.

Vanaf donderdag 27 juni kun je bij Netflix kijken naar de Britse scifi-serie Supacell. Het drama draait om vijf normale mensen die geheel onverwacht superkrachten ontwikkelen. Ze hebben onderling slechts een ding gemeen: ze zijn alle vijf zwarte Londenaars afkomstig uit het zuiden van de stad. Uiteindelijk probeert Michael Lasaki (Tosin Cole) het vijftal bij elkaar te brengen, in de hoop zo zijn grote liefde te kunnen redden. Supacell werd bedacht en ontwikkeld door artiest Rapman, die als scenarist en regisseur eerder succes had met een aantal (muzikale) projecten op YouTube, waaronder Blue Story, dat later bewerkt werd tot een BAFTA-winnende film. Rapman regisseerde zelf de eerste twee afleveringen en de finale van Supacell. De overige afleveringen van de zesdelige reeks werden geregisseerd door Sebastian Thiel (Dreaming Whilst Black).