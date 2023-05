Suits S7 gaat 12 juli van start op USA

Zender USA zette een aantal premièredata op een rij. Zo wordt er op 12 juli afgetrapt met het zevende seizoen van Suits.

De serie draait om de werknemers van het advocatenkantoor Pearson Spector Litt. Gabriel Macht geeft gestalte aan de gehaaide Harvey Spector en Patrick J. Adams is te zien als zijn briljante protegee Mike Ross. In het zevende seizoen zal Suits de magische grens van 100 afleveringen overschrijden. De eerste vier seizoenen zijn bij ons te zien op Netflix. Verder maakte USA bekend dat er op 18 juli gestart wordt met het tweede seizoen van Shooter, waarin de gedecoreerde sluipschutter Bob Lee Swagger (Ryan Philippe) te maken krijgt met een oude vijand uit zijn verleden. Het eerste seizoen van Shooter verscheen zo goed als gelijktijdig met de Amerikaanse uitzendingen in Nederland op Netflix, dus mogelijk is dat ook weer het geval bij het tweede seizoen.