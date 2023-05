Suits-finale wordt tevens pilot voor spin-off • Nieuws • 17-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De aankomende finale van het zevende seizoen van Suits zal tevens dienen als ‘backdoor pilot’.

Dat wil zeggen dat de laatste aflevering van de huidige reeks een springplank wordt naar een mogelijke spin-off voor één van de personages. In dit geval gaat het om de door Gina Torres gespeelde Jessica Pearson. Suits-bedenker Aaron Korsch moet de finale nog gaan schrijven, maar er zullen drie nieuwe personages geïntroduceerd worden, die vervolgens vaste rollen krijgen in de spin-off, mocht deze daadwerkelijk concreet worden. De spin-off wordt echter geen advocatenserie, maar een politieke dramserie. In de finale van seizoen zeven zal te zien zijn hoe *SPOILERS* Harvey (Gabriel Macht), Mike (Patrick J. Adams), Louis (Rick Hoffman), Donna (Sarah Rafferty) en Rachel (Meghan Markle) naar Chicago reizen, waar hun oude collega zich noodgedwongen met de lokale politiek bemoeit.

Het zevende seizoen van Suits is in Amerika momenteel in volle gang, maar de finale wordt pas uitgezonden in 2018. De eerste vijf seizoenen zijn in Nederland te bekijken op Netflix.