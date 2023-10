Suburræterna: vervolg op misdaadserie Suburra komt in november naar Netflix

Na de film Suburra (2015) en de gelijknamig serie (2017, te zien op Netflix) is het in november de beurt aan opvolger Suburræterna. Het misdaaddrama speelt zich af in 2011, wanneer Cinaglia (Filippo Nigro) het nalatenschap van Samurai (Francesco Acquaroli) op zich heeft proberen te nemen en nu samen met Badali (Emmanuele Aita) alle criminele activiteiten in Rome overziet. Hij kan daarbij rekenen op de steun van verschillende partijen, maar er zijn tevens spelers die niet blij zijn met de huidige stand van zaken en een revolutie op gang willen brengen. Terwijl er een nieuwe oorlog op het punt van uitbreken staat keert Spadino (Giacomo Ferrara) terug naar Rome om te voorkomen dat zijn familie van de kaart wordt geveegd en daarbij moet hij een paar onverwachte allianties sluiten. De reeks bestaat uit acht afleveringen.