Suburra: eerste blik op Italiaanse Netflix-serie • Nieuws • 04-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Misdaad en corruptie vieren hoogtij in de trailer voor de Italiaanse Netflix-serie Suburra.

Het misdaaddrama is een soort van prequel op het gelijknamige boek, dat in 2015 al eens werd verfilmd in Italië. Suburra speelt zich af in Rome, waar de katholieke kerk, de lokale maffia en een aantal corrupte politici met elkaar in aanvaring komen. Verschillende partijen strijden namelijk om een badplaatsje nabij Rome, dat op het punt staat te veranderen in een gokparadijs. In de verstrengeling van belangen die daarbij komt kijken, volgen we drie jonge criminelen die enorm van elkaar verschillen. Allemaal moeten ze allianties sluiten om hun dromen te kunnen verwezenlijken. Netflix ontwikkelde Suburra in samenwerking met de Italiaanse producenten van wereldwijd geëxporteerde tv-successen als Gomorrah en Crime Novel. De serie bestaat uit tien afleveringen, die op 6 oktober worden vrijgegeven.

Netflix komt met steeds meer Europese producties. Eerder zagen we al het Spaanse Cable Girls en binnenkort volgt nog het Duitse Dark . Ook een eerste Turkse serie is aangekondigd.