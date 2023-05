Strong Island: true crime documentaire op Netflix

Netflix komt volgende maand met een nieuwe true crime documentaire in de vorm van Strong Island.

Eerder nam Netflix met onder meer Making A Murderer The Keepers en Casting JonBenet al spraakmakende moordzaken onder de loep en Strong Island lijkt de volgende titel in dat rijtje te gaan worden. De documentaire won een speciale jury-prijs op het Sundance Film Festival en schijnt een licht op de moord op de Afro-Amerikaanse William Ford, een 24-jarige leraar in Long Island. Ford werd in 1992 doodgeschoten door de blanke Mark Reilly, een 19-jarige automonteur die toen claimde te handelen uit zelfverdediging, hoewel het slachtoffer zelf ongewapend was. Tijdens het onderzoek stuitten de ouders van Ford op een bevooroordeeld rechtssysteem, dat tot hun grote ongeloof William zelf naar voren schoof als de hoofdverdachte in zijn eigen moordzaak.