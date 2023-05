Strike Back komt terug met nieuwe cast

De Britse actieserie Strike Back, waarvan de laatste aflevering in 2015 werd uitgezonden, keert alsnog terug naar televisie. De doorstart zal gebruik maken van een compleet nieuwe cast.

De serie draaide om een speciaal team dat in opdracht van de Britse geheime dienst overal ter wereld levensgevaarlijke missies uitvoert. In het eerste seizoen was de hoofdrol voor Richard Armitage (The Tooth Fairy in het laatste seizoen van Hannibal), maar hij moest het tweede seizoen aan zich voorbij laten gaan vanwege verplichtingen aan The Hobbit en werd vervangen door Sullivan Stapleton ( Blindspot ) en Philip Winchester (Chicago Justice). Twee dagen geleden kondigden de zenders Sky1 en Cinemax een doorstart aan. De hoofdrollen gaan naar Daniel MacPherson, Alin Sumarwata, Roxanne McKee en Warren Brown. Waar in de voorgaande seizoenen het gevaar vooral gesticht werd door de overblijfselen van Al Qaida, zal de nieuwe reeks zich richten op de terroristische militie IS. De aankomende afleveringen zijn wederom afkomstig van producent Andy Harries (Wallander, The Crown ). Het is mogelijk dat Stapleton en Winchester straks gastrollen krijgen wanneer de agenda's het toelaten, maar dat is nog verre van concreet.