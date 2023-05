Stranger Things S2 richt zich meer op horror

Stranger Things wordt in het tweede seizoen een stuk enger. Dat vertelt de jonge cast in een interview met tijdschrift People.

‘Dit seizoen ligt de nadruk veel meer op horror’, verklapt Finn Wolfhard, die naast zijn rol als Mike Wheeler in Stranger Things dit jaar ook te zien is in Stephen Kings It . ‘De nieuwe reeks is een stuk donkerder en de personages komen voor heel verontrustende uitdagingen te staan.’ Volgens Gaten Matarazzo (Dustin in de serie) verwerkt iedereen wat er is gebeurd op zijn eigen manier: 'We gaan dieper in op de emotionele tol die het eerste seizoen van alle personages eiste. Onze beste vriend Will is terug, maar hij is niet meer dezelfde Will.' De tweede reeks van Stranger Things debuteert op 31 oktober bij Netflix. Nieuwe bijrollen zijn er voor Sean Astin (The Goonies) en Paul Reiser ( Red Oaks ).