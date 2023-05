Stranger Things S2 heeft premièredatum en teaser

Netflix onthulde de eerste beelden van het tweede seizoen van Stranger Things. De nieuwe afleveringen debuteren met Halloween.

De tweede reeks speelt zich af in 1984. Een jaar na de terugkeer van Will Byers (Noah Scnhapp) lijkt alles weer bij het oude, maar onder het oppervlak loert een duister gevaar dat zijn woonplaats Hawkins bedreigt. Naast Schnapp zijn Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin) en Caleb McLaughlin (Lucas) terug als Wills vrienden. Ook Millie Bobby Brown ( net gecast in de sequel op Godzilla ), Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer en Charlie Heaton zijn opnieuw van de partij. Waar het eerste seizoen van de serie draaide om de verdwijning van Mike, gaat het tweede seizoen dieper in op de andere dimensie, bekend als The Upside Down. Nieuwe toevoegingen aan de cast zijn Sean Astin (The Lord of The Rings) en Paul Reiser (Aliens). Astin speelt de nieuwe vriend van het personage van Winona Ryder en Reiser is te zien als iemand die de gebeurtenissen uit het eerste seizoen in de doofpot wil stoppen.