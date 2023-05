Stranger Things S02 verschijnt 27 oktober • Nieuws • 11-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Op 27 oktober neemt Netflix ons weer mee terug naar de jaren tachtig in het tweede seizoen van Stranger Things.

Eerder werd Halloween (31 oktober) aangekondigd als de releasedatum, maar de serie zal dus al een paar dagen eerder worden vrijgegeven. De tweede reeks speelt zich wederom af in het plaatsje Hawkins in de staat Indiana. Ondanks de terugkeer van Will Byers (Noah Scnhapp) uit de andere dimensie genaamd The Upside Down zijn de inwoners van Hawkins nog steeds in de ban van de verschrikkelijke gebeurtenissen van een jaar eerder. Alles lijkt aan de oppervlakte weer normaal, maar schijnt bedriegt. Er heerst namelijk een dreigende duisternis die niet veel goeds belooft voor alle overlevenden van het kleine stadje. Verder zijn er nieuwe bijrollen voor Sean Astin (The Lord of The Rings) en Paul Reiser (Aliens).