Stranger Things nu zeker van een tweede seizoen • Nieuws • 01-09-2016

Stranger Things groeide de afgelopen weken uit tot één van de best bekeken series op Netflix, maar de streamingdienst wilde een tweede seizoen maar niet bevestigen. Tot nu toe, want inmiddels is officieel aangekondigd dat er in 2017 nieuwe afleveringen gaan komen.

Het tweede seizoen zal bestaan uit 9 afleveringen – dat is er eentje meer dan het eerste seizoen - en de broers Matt en Ross Duffer zullen opnieuw aantreden als showrunners. De cast zal intact blijven en er gaat dus geen grote tijdssprong gemaakt worden. De Duffers lieten verder weten dat de setting van de show zich niet enkel meer zal beperken tot het plaatsje Hawkins in Indiana. De broers willen naar eigen zeggen met hun tweede seizoen doen wat James Cameron eerder deed met vervolgfilms als Terminator 2 en Aliens ; hetgeen waar de fans dol op waren behouden, maar tegelijkertijd alles ook anders laten aanvoelen.

In het eerste seizoen van Stranger Things zagen we hoe de verdwijning van een jongetje een kettingreactie in werking zette, waarna verschillende inwoners van Hawkins werden meegezogen in een mysterie vol geheime overheidsexperimenten en bovennatuurlijke krachten. De serie bevatte talloze verwijzingen naar films uit de jaren 70 en 80 en veel van die verwijzingen zijn in deze video terug te zien. Lees ook ons artikel over hoe de invloeden op Stranger Things destijds op hun beurt geïnspireerd werden door nostalgie.