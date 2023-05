Paul Reiser en Sean Astin in Stranger Things S2

De cast van het tweede seizoen van Stranger Things is flink uitgebreid. Onder andere Paul Reiser en Sean Astin zijn aan het ensemble toegevoegd.

Reiser zal gestalte geven aan Dr. Owens, een hooggeplaatste overheidsmedewerker die ervoor moet zorgen dat gebeurtenissen uit het eerste seizoen in de doofpot verdwijnen. Reiser werd beroemd door zijn rol in het komische Mad About You, maar speelde tevens serieuze rollen, zoals in onder meer Aliens. Onlangs kondigde hij aan bezig te zijn met een serie over de Late Night-talkshow van Johnny Carson . Sean Astin zal te zien zijn als Bob Newby, een voormalige nerd die ooit naar school ging met Joyce (Winona Ryder) en Hopper (David Harbour) en nu werkt bij een lokale RadioShack. Astin was in de jaren 80 te zien in The Goonies, een van de films die diende als inspiratie voor Stranger Things . Hij is daarnaast ook bekend als Sam in de Lord of the Rings-film.