Stranger Things-acteur wordt nieuwe Hellboy

David Harbour (Stranger Things) volgt Ron Perlman (Hand of God) op als Hellboy in een reboot van de filmserie.

Het nieuws werd op social media bekend gemaakt door Mike Mignola, de bedenker van de Hellboy-strips. Naast de casting onthulde hij ook dat Neil Marshall (de regisseur van The Descent en een veteraan van Game of Thrones ) plaatsneemt achter de camera en dat de film een R-rating meekrijgt. The Hollywood Reporter voegt daar nog aan toe dat het script de werktitel Hellboy: Rise of the Blood Queen draagt en dat Mignola het script schreef in samenwerking met Andrew Cosby en Christopher Golden. In de eerdere twee Hellboy-films was Ron Perlman onder regie van Guillermo del Toro te zien als de sigarenrokende duivel. Een derde film kwam er niet, maar het tweetal herenigde op Netflix wel voor Trollhunters