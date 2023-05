Steven Yeun krijgt baantje bij Conan O'Brien • Nieuws • 29-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

The Walking Dead-acteur Steven Yeun was te gast in de talkshow van Conan O’Brien. Hij vertelde dat hij - knipoog - daar een nieuw baantje heeft gekregen.



Yeun kan het extra werk momenteel wellicht goed gebruiken, want zijn personage in The Walking Dead werd in de recente seizoensopener na zes jaar trouwe dienst uit de serie geschreven. De acteur gaat nu aan de slag als plaatsvervanger van O'Brien tijdens de repetities voor de talkshow, aangezien de presentator zichzelf inmiddels te groot voelt om daar nog bij aanwezig te zijn. Yeun liet een filmpje van zijn eerste pogingen zien, waarin ook zijn The Walking Dead-collega Michael Cudlitz een cameo maakt. Beide acteurs namen eerder deze week afscheid van de fans van de horrorserie van AMC. De première van het zevende seizoen trok in Amerika 17 miljoen kijkers, hoewel het absolute kijkcijferrecord nog steeds in handen is van de première van het vijfde seizoen.