Steven Bochco bevestigt reboot van L.A. Law

Steeds meer oude series krijgen een nieuwe doorstart – van Full House tot en met Twin Peaks – en nu mogen we ook L.A. Law aan dat rijtje toevoegen. Medebedenker Steven Bochco bevestigde tijdens een bezoek aan The Rich Eisen Show dat hij momenteel bezig is met een ‘dertig jaar later’-versie van de dramaserie.

Bochco vertelde al eerder benaderd te zijn voor nieuwe afleveringen, maar hij was destijds niet geïnteresseerd. Pas toen Billy Finkelstein – één van de vier originele schrijvers van L.A. Law – hem vier maanden terug een idee voor een doorstart pitchte, werd zijn interesse pas aangewakkerd, mede omdat het rechtssysteem sinds de jaren 80 flink veranderd is. Bochco en Finkelstein werken nu aan een script dat in oktober klaar zou zijn en volgend jaar een pilot moet worden. Mogelijk zouden ook een aantal oude castleden weer terugkeren.

De serie over het advocatenkantoor McKenzie, Brackman, Chaney en Kuzak was eind jaren tachtig een groot kijkcijferkanon voor NBC. Tijdens de eerste vijf seizoenen won L.A. Law maar liefst vier keer de Emmy voor beste dramaserie. Eerder had Bochco al succes gehad met het eveneens door hem gecreëerde Hill Street Blues. Vlak voor het eindigen van de advocatenserie bedacht hij samen met David Milch ( Deadwood ) de politieserie NYPD Blue.