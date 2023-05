Stephen Tobolowsky in komedie van Jamie Foxx

Acteur Stephen Tobolowsky herenigt met Californication -bedenker Tom Kapinos voor White Famous. Kapinos bedacht de nieuwe Showtime-komedie in samenwerking met Jamie Foxx.

Foxx krijgt in de serie ook een gastrolletje als een versie van zichzelf en Tobolowsky speelt de producent van zijn nieuwe film. De Groundhog Day -acteur was in Californication al ooit te zien als de filmproducent Stu Beggs. Deadline claimt dat met zijn casting nu is besloten om de naam van het personage in White Famous te veranderen, zodat Tobolowsky in de nieuwe serie nogmaals gestalte kan geven aan Beggs. White Famous gaat over een zwarte komiek ( voormalig SNL-castlid Jay Pharoah ) die langzaamaan begint door te breken bij het grote publiek. Vervolgens moet hij zijn geloofwaardigheid zien te behouden, terwijl hij zich manoeuvreert door de voor hem onbekende blanke wereld.

De rol van Tobolowsky is bedoeld als een vaste rol, maar in de pilot zal hij om te beginnen credit krijgen als gastacteur. Hij heeft momenteel namelijk nog heel veel andere lopende projecten, met onder meer een vaste rol in de Netflix-serie One Day at a Time en gastrollen in shows als The Goldbergs en Silicon Valley . Tom Kapinos is momenteel schrijver en producent van het door hem bedachte Lucifer