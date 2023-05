Stephen Root wordt The Man in the High Castle • Nieuws • 01-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De makers van The Man in the High Castle hebben hun titelpersonage gecast. Stephen Root zal hem in het tweede seizoen gaan spelen.

The Man in the High Castle speelt zich af in een alternatieve toekomst, waarin Duitsland en Japan de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen. In een laatste neutrale zone woont The Man in the High Castle, een personage dat tot nu toe nog verborgen bleef, maar daar gaat verandering in komen. Root omschrijft zijn personage als ‘een klein beetje gestoord’ en noemt hem een mysterieuze Messias, die zich waarschijnlijk niet realiseert dat hij de leider van de revolutie is. The Man in the High Castle verzamelt namelijk vreemde videobeelden van een wereld zonder nazi-regime en dat zijn beelden die de Duitsers zo snel mogelijk willen vernietigen, voordat mensen op andere ideeën komen. In het filmpje hieronder zie je alvast een scène waarin Root als zijn personage aan het woord komt. De 65-jarige acteur speelde al in honderden films en tv-series. Zo kennen we hem van series als NewsRadio en King of the Hill en de cultfilm Office Space.

Het tweede seizoen van The Man in the High Castle is vanaf 16 december te zien bij Amazon . Bekijk alvast de meest recente trailer . De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Philip K. Dick. Achter de schermen zijn onder andere Ridley Scott (Blade Runner) en Frank Spotnitz (The X-Files) betrokken als producenten.