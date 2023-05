Stephen Kings Sleeping Beauties wordt tv-serie

De producenten van The OA adapteren Sleeping Beauties, geschreven door Stephen King en zijn zoon Owen King.

De filmrechten van het boek zijn aangekocht door Anonymous Content, het productiebedrijf achter ook True Detective en Mr. Robot . Het boek moet nog uitkomen en verschijnt pas in september. Het verhaal speelt zich af in een klein dorpje met een vrouwengevangenis. De vrouwen die er wonen, raken tijdens hun slaap verwikkeld in mysterieuze cocons en als ze ongewenst wakker worden, laten ze plots een enorm gewelddadige kant zien. Slechts één mysterieuze vrouw lijkt immuun voor wat er gaande is. Het project heeft nog geen zender, maar Stephen King-adaptaties zijn weer populair; naast tv-series als 11.22.63, Mr. Mercedes , The Mist en Castle Rock komen binnenkort ook verfilmingen van It en The Dark Tower naar de bioscoop.