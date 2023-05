Stephen Colbert polijst cv van Barack Obama • Nieuws • 20-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De huidige Amerikaanse president Barack Obama moet binnenkort op zoek naar een nieuwe baan. Stephen Colbert probeert hem daarbij te helpen.

Obama was namelijk onaangekondigd te zien in een segment van The Late Show with Stephen Colbert , waarbij de presentator zijn cv doornam, op zoek naar verbeterpuntjes. Als zijn alter ego Randy laat Colbert de president een sollicitatie doorlopen. Randy vraagt zich af waarom Obama in de afgelopen 8 jaar niet één keer een promotie heeft gekregen en hoe iemand zijn baan kwijt kan raken zonder ontslagen te worden. Hij waarschuwt dat het antwoord ‘het 26ste amendement van de Amerikaanse grondwet’ door veel werkgevers geïnterpreteerd zal worden als ‘het mee naar huis nemen van kantoorspullen’. Uiteraard kan Colbert het ook niet nalaten om te vragen op wie van de twee presidentskandidaten hij gaat stemmen, maar dat gebeurt niet letterlijk. Obama moet uiteindelijk kiezen tussen een voedingsreep en een mandarijn.

Stephen Colbert brak ooit door als verslaggever bij The Daily Show with Jon Stewart. Na eerst een spin-off getiteld The Colbert Report gepresenteerd te hebben, heeft hij nu een eigen talkshow, die elke werkdag te zien is op CBS.