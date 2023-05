Starz onthult teaser voor American Gods • Nieuws • 25-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Bryan Fuller heeft sinds het eindigen van Hannibal zijn handen weer meer dan vol. Hij werkt momenteel niet alleen aan Star Trek Discovery – waar ook een teaser voor verscheen - maar heeft ook nog American Gods in ontwikkeling voor Starz. Bekijk hieronder de eerste beelden.

American Gods draait om de dreigende oorlog tussen de ‘oude Goden’ en de ‘nieuwe Goden’, waarbij de nieuwe Goden onze hedendaagse obsessies met geld, technologie, media, drugs en beroemdheden vertegenwoordigen. Ian McShane ( Deadwood ) speelt Mr. Wednesday; één van de oude Goden die zich op aarde voordoet als mens. Hij huurt de net vrijgelaten Shadow Moon (Ricky Whittle uit The 100 ) in als zijn persoonlijke bodyguard. Andere rollen in de serie zijn er voor Gillian Anderson, Cloris Leachman, Peter Stormare en Crispin Glover.

De fantasy-serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Neil Gaiman. Een aantal andere boeken van Gaiman kregen al bioscoopverfilmingen, zo werd van bijvoorbeeld Coraline een stop-motion animatiefilm gemaakt. Gaiman is ook één van de producenten van American Gods. De adaptatie van zijn boek werd gedaan door Michael Green en Fuller zelf.

De serie zal in 2017 in première gaan, al er is momenteel nog geen exacte datum bekend.