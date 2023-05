StartUp S1: de moeite van het investeren waard • Recensie • 13-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Sony’s eigen streamingdienst Crackle maakte een misdaadserie die zich afspeelt in zowel de tech- als de onderwereld van Miami. Silicon Valley meets Scarface?

Crackle is vooral bekend als de distributeur van de voor een Emmy genomineerde talkshow Comedians in Cars Getting Coffee , maar de streamingdienst betreedt langzaamaan ook de wereld van de gescripte dramaseries. Dat Sony zich graag wil meten met de restrictieloze content van zenders als Showtime en HBO wordt in de eerste aflevering van StartUp al meteen duidelijk. Binnen 15 minuten worden we getrakteerd op maar liefst drie seksscènes.

Gelukkig worden dat soort scènes naarmate de serie vordert aan de kant geschoven, om plaats te maken voor een verhaal dat meeslepender is dan je aanvankelijk zou verwachten. Dat is vooral te danken aan de dynamiek die ontstaat wanneer de drie hoofdpersonages eindelijk samenkomen. Hun botsende karakters en achtergronden worden versterkt door de fraaie cinematografie, waarmee het contrast tussen de glossy wereld vol schatrijke ondernemers en de arme sloppenwijken net buiten de stad in beeld wordt gebracht.

De onbekende Otmara Marrero is in StartUp te zien als de nog niet bepaald rijke ondernemer Izzy Morales. Ze is een briljante schoolverlater en de bedenker van een digitale munteenheid genaamd GenCoin; revolutionair nieuw betaalmiddel, dat straks altijd en overal door iedereen op de wereld gebruikt moet kunnen worden. Haar ongemakkelijke presentatie voor een aantal mannen in nette pakken levert niets op, maar trekt wel de aandacht van de ambitieuze Nick (Adam Brody uit T he O.C. ). Hij besluit een berg op dubieuze wijze verkregen geld van zijn succesvolle vader in haar idee te steken en met z’n tweeën beginnen ze een eigen bedrijfje.

StartUp schetst vooral een portret van mensen die zich los proberen te maken van hun sociale en culturele erfgoed, om zo hun eigen weg te vinden. Adam wil bewijzen dat hij meer is dan een verwend joch met een rijke vader en Izzy is vastbesloten haar sceptische ouders te laten zien dat ook zij een succesverhaal kan worden. De show wordt echter gestolen door de derde investeerder Ronald, een bendeleider uit de lokale sloppenwijken, die droomt van een beter leven voor zijn vrouw en kind. Acteur Edi Gathegi (volgend jaar naast Famke Janssen in de spin-off van The Blacklist ) maakt hem een stuk genuanceerder dan het simpele vat buskruit dat hij had kunnen worden met een andere acteur in de rol.

Sony’s nieuwe dramaserie is zeker niet perfect. GenCoin blijft een wat oppervlakkige MacGuffin. Aan de kant van de wet valt een toch redelijk van het hoofdverhaal gedistantieerde Martin Freeman (Sherlock) als ontspoorde FBI-agent enkel af en toe binnen om wat extra problemen te veroorzaken. Desondanks bevat de serie – zeker in de latere afleveringen, wanneer het speelveld steeds verraderlijker en gevaarlijker wordt – genoeg aanknopingspunten voor een nog beter tweede seizoen. En daardoor is StartUp uiteindelijk toch de moeite van het investeren waard.

StartUp is vanaf 6 september te zien op Crackle.