Stargate maakt comeback als webserie

MGM wil hun populaire Stargate-franchise terugbrengen en komt met tien afleveringen van Stargate: Origins.

De prequel-serie draait om het personage Katherine Langford (eerder te zien in de film en in de SG1-serie) en haar geschiedenis met de bekende portal. De afleveringen worden geschreven door Mark Ilvedson en Justin Michael Terry. Bryce Morgan (Virtual Morality) mag ze regisseren. De nieuwe Stargate komt niet naar televisie. In plaats daarvan wordt de webserie onderdeel van Stargate Command, een digitaal platform dat MGM speciaal zal opzetten voor fans van de franchise. Op het platform wordt content uit de bijna 25-jarige geschiedenis van Stargate (alles begon met de film uit 1994) beschikbaar gesteld, inclusief een vroege blik achter de schermen bij Origins. Stargate Command wordt in het najaar door MGM gelanceerd. De komende weken zullen er meer details worden vrijgegeven.

De originele Stargate-film bracht wereldwijd 200 miljoen dollar op en werd opgevolgd door drie tv-series (SG1, Atalantis en Universe), bij elkaar goed voor ruim 380 afleveringen.