Star Wars: Rebels S4 onthult nieuwe trailer

Disney gaf een trailer vrij voor het vierde seizoen van Star Wars: Rebels. De beelden debuteerden op een speciaal evenement voor Star Wars-fans in Florida.

Rebels is na Clone Wars de tweede succesvolle animatieserie gebaseerd op de door George Lucas bedachte filmserie. De tekenfilm speelt zich af tussen Revenge of the Sith en A New Hope en volgt een aantal rebellen die het opnemen tegen het keizerrijk. De serie bevat verschillende verwijzingen naar Rogue One: A Star Wars Story , dat zich rond dezelfde tijdsperiode afspeelt. Zo is Rogue One-acteur Forest Whitaker in de vierde reeks opnieuw te horen als Saw Gerrera . Ook werd in Florida bekendgemaakt dat Warwick Davis, die in Return of the Jedi gestalte gaf aan Wicket de Ewok, zich bij de cast zal voegen. Tot slot werd onthuld dat de serie met het vierde seizoen zal worden afgesloten.